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  • У Дніпрі чоловік робив “закладки” на дитмайданчику та хотів відкупитися від патрульних за 7000 грн

У Дніпрі чоловік робив “закладки” на дитмайданчику та хотів відкупитися від патрульних за 7000 грн

Сьогодні 10:34
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У суботу, 4 лютого, патрульні помітили на дитячому майданчику в Індустріальному районі підозрілого чоловіка.

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Той, побачивши поліцейських, спробував втекти, але правоохоронці зупинили громадянина, поспілкувалися з ним та провели поверхневу перевірку. У чоловіка виявили сліп-пакет із речовиною, схожою на наркотичну.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Громадянин, щоб уникнути відповідальності, запропонував поліцейським 7000 гривень. Чоловіка попередили про відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, але його це не зупинило.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Далі справою займається слідчий.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі “замінували” сім шкіл: подробиці. 

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