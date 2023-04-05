У Дніпрі чоловік проломив знайомому череп м’ясорубкою: що кажуть у поліції

Правоохоронці встановили обставини отримання тяжких тілесних ушкоджень.
Як повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області, до злочину причетний 53-річний чоловік. Нападник завдав потерпілому м’ясорубкою декілька ударів по голові, після чого пішов з місця злочину.
Правоохоронці затримали зловмисника. Потерпілий зараз у лікарні, в яком він стані – поки невідомо.
4 квітня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 8 років позбавлення волі.
Триває слідство.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області чоловік зарізав свого знайомого кухонним ножем.
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