У Дніпрі чоловік продавав неіснуючі бронежилети та особисті дані українців

У Дніпрі судитимуть чоловіка, який наживався на продажеві неіснуючих бронежилетів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Ще у березні чоловік розробив шахрайську схему. Він вирішив скористатися воєнним станом та попитом на захисну амуніцію, тому розмістив в інтернеті оголошення про продаж бронежилетів. До нього зверталися потенційні покупці, яким він обіцяв надіслати замовлений товар, але люди нічого не отримувати. Дніпрянин встиг заробити на цьому 300 тисяч гривень.

Більше того, чоловік мав зв’язки у структурі Державної міграційної служби, тому через месенджер Telegram за гроші він збував державні бази даних, що містять персональні відомості громадян, представнику іноземної компанії. Загалом задокументовано 12 фактів збуту даних.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено засоби зв’язку, бронежилет та банківські картки. Затриманому оголошено про підозру.

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