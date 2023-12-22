У Дніпрі чоловік повісився на металевій трубі

Жахливий інцидент стався сьогодні, 22 грудня, у Самарському районі міста.

На вулиці Тероборони (раніше – Молодогвардійська) перехожий помітив чоловіка, який висів на металевій трубі. Дніпрянин відразу викликав на місце правоохоронців.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що попередня правова кваліфікація – самогубство.

Усі обставини інциденту будуть встановлювати поліцейські.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у сквері виявили труп: що кажуть у поліції.

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