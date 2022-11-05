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У Дніпрі чоловік поцупив з хлібного кіоску 7 тисяч гривень

Сьогодні 19:29
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У Дніпрі чоловік пограбував кіоск з хлібом.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік поцупив з хлібного кіоску 7 тисяч гривень

Як розповіли поліціянти, 24 жовтня на вулиці Титова чоловік пограбував хлібний кіоск. Він скористався тим, що продавчиня відвернулась він прилавку, просунув руку всередину МАФу та забрав з каси майже 7 тисяч гривень.
 
Пізніше поліціянти знайшли грабіжника. Ним виявився 35-річний житель Донеччини. Раніше чоловік вже скоював подібні злочини. 4 листопада йому оголосили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення в умовах воєнного стану.
 
Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік поцупив з хлібного кіоску 7 тисяч гривеньУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі чоловік поцупив з хлібного кіоску 7 тисяч гривеньРусский

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