У Дніпрі чоловік поцупив з хлібного кіоску 7 тисяч гривень

У Дніпрі чоловік пограбував кіоск з хлібом.

Як розповіли поліціянти, 24 жовтня на вулиці Титова чоловік пограбував хлібний кіоск. Він скористався тим, що продавчиня відвернулась він прилавку, просунув руку всередину МАФу та забрав з каси майже 7 тисяч гривень.

Пізніше поліціянти знайшли грабіжника. Ним виявився 35-річний житель Донеччини. Раніше чоловік вже скоював подібні злочини. 4 листопада йому оголосили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення в умовах воєнного стану.

Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

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