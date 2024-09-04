У Дніпрі чоловік поцупив чужу посилку з поштомата

Житель Дніпра вирішив вкрасти посилку з поштомата.

Вдень 3 вересня біля одного із будинків по вулиці Донецьке шосе спіймали крадія, який хотів поцупити посилку з поштомата “Нової пошти”.

38-річний підозрюваний зламав замок скриньки поштового відправлення й викрав посилку, яка була всередині, повідомили в Нацполіції.

Втім підозрюваного чоловіка оперативники кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції затримали неподалік місяця злочину й вилучили у нього викрадене.

Слідчими крадія затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено йому про підозру за ч. 4 ст. 185 КК України. Максимальне покарання за злочин – до 8 років позбавлення волі.

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