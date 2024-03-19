У Дніпрі чоловік поцупив бензопилу у комунальників: подробиці від поліції

Зловмисника оперативно розшукали!

Учора, 18 березня, на спецлінію “102” звернулися комунальники. Вони повідомили, що на вулиці Богдана Хмельницького невідомий поцупив у них бензопилу.

На місце оперативно прибули патрульні. Заявник – працівник КП – повідомив, що він із колегами працювали у дворі — обпилювали і подрібнювали гілки. У цей момент невідомий перехожий схопив бензопилу, що стояла біля трактора, і побіг у під’їзд одного з будинків.

Про це повідомили у патрульній поліції.

Поліцейські опитали місцевих мешканців і з’ясували, в якій квартирі проживає ймовірний зловмисник. Чоловік спочатку не відчиняв двері і погрожував правоохоронцям. Коли ж вийшов до них, то поводився агресивно. Патрульні побачили всередині помешкання бензопилу бригади і затримали громадянина, застосувавши фізичну силу та кайданки. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин події.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі 13-річний хлопчик намагався викрасти солодощі з магазину: ломом виламав двері.

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