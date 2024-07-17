У Дніпрі чоловік потрапив під потяг: коментар поліції

У мережі шириться моторошне фото, на якому видно загиблу людину, яка лежить біля колій.
За попередньою інформацією, вчора, 16 липня, близько 10 ранку на перегоні Дніпро-Нижньодніпровськ чоловік намагався перейти через колію у невстановленому місці. У той час у його сторону рухався вантажний потяг.
За інформацією, яку поширюють у соціальних мережах, машиніст намагався уникнути зіткнення – подавав звуковий сигнал та застосував екстренне гальмування.
Однак вантажний потяг збив чоловіка, від отриманих травм він загинув на місці.
Кореспонденти dnepr.info дізналися в поліції, що факт дійсно мав місце. Особу загиблого встановили – чоловік 1974 року народження. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничого транспорту) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині рятують чоловіка, якого ледь не переїхав потяг.
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