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  • У Дніпрі чоловік підірвав гранату у квартирі, внаслідок вибуху йому відірвало руку

У Дніпрі чоловік підірвав гранату у квартирі, внаслідок вибуху йому відірвало руку

Сьогодні 16:47
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У Дніпрі чоловік підірвав бойову гранату у квартирі.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік підірвав гранату у квартирі, внаслідок вибуху йому відірвало руку

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний“.

Інцидент трапився у квартирі яка розташована у будинку №49 на Карунах, на першому поверсі.

За попередньою інформацією, в ході розпиття спиртних напоїв у чоловіка з жінкою стався конфлікт, в результаті чого чоловік дістав гранату та підірвав її, — йдеться у повідомленні.

Вибухова хвиля завдала пошкоджень чоловіку, лікарям довелося ампутувати йому ліву кисть. Жінка від вибуху боєприпаса не постраждала.

На місці працювала слідча група та поліція.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік підірвав гранату у квартирі, внаслідок вибуху йому відірвало рукуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі чоловік підірвав гранату у квартирі, внаслідок вибуху йому відірвало рукуРусский

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