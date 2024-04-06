У Дніпрі чоловік підірвав гранату у квартирі, внаслідок вибуху йому відірвало руку

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний“.
Інцидент трапився у квартирі яка розташована у будинку №49 на Карунах, на першому поверсі.
За попередньою інформацією, в ході розпиття спиртних напоїв у чоловіка з жінкою стався конфлікт, в результаті чого чоловік дістав гранату та підірвав її, — йдеться у повідомленні.
Вибухова хвиля завдала пошкоджень чоловіку, лікарям довелося ампутувати йому ліву кисть. Жінка від вибуху боєприпаса не постраждала.
На місці працювала слідча група та поліція.
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