У Дніпрі чоловік наніс смертельні поранення неповнолітній дитині: його судитимуть

Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.

У Дніпрі будуть судити чоловіка, який наніс смертельні поранення неповнолітній дитині.



За даними слідства, 31 грудня 2023 року на дитячому майданчику в одному із районів Дніпра обвинувачений побачив компанію раніше незнайомих йому підлітків. Чоловік почав безпричинно чіплятися до дітей і провокувати словесний конфлікт.

Після того, як один із хлопців зробив йому зауваження, обвинувачений розпочав бійку. Під час сутички він дістав з кишені ножа і наніс два поранення 15-річній дитині в живіт. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом умисного вбивства, вчиненого з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України). Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

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