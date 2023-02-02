У Дніпрі чоловік втік на самокаті, після того як пограбував кав’ярню

Як повідомили в патрульній поліції Дніпра, вночі інспектори помітили підозрілого чоловіка на самокаті. Правоохоронці зупинили його, щоб дізнатися, куди той прямує. Проте дніпрянин не зміг пояснити, куди збирається їхати.
Через декілька хвилин патрульним надійшла інформація про пограбування в кав’ярні на проспекті Гагаріна. Чоловік, якого вони зупинили, був схожий за описом на ймовірного крадія.
Патрульні провели поверхневий обшук та знайшли в чоловіка балаклаву, речі та гроші, які той міг вкрасти з кав’ярні.
На місце викликали слідчих, які перевірять причетність затриманого до цього злочину.
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