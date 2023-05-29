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  • У Дніпрі чоловік намагався відправити гранату поштою: шо кажуть у поліції

У Дніпрі чоловік намагався відправити гранату поштою: шо кажуть у поліції

Сьогодні 15:51
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У Дніпрі чоловік намагався відправити «Новою поштою» гранату.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік намагався відправити гранату поштою: шо кажуть у поліції

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що це сталося вчора у поштовому відділенні на просп. Мазепи.

Чоловік приніс посилку, її прийняли. Через годину під час перепакування оператор виявив усередині предмет, схожий на гранату. Він викликав поліцію та ДСНС.

Ми звернулися на коментарем до поліції.

Як нам повідомили, гранату вилучили. За даним факом відкрито кримінальне провадження за ст. 263.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі піймали чоловіка з пакетом зброї.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік намагався відправити гранату поштою: шо кажуть у поліціїУкраїнська

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