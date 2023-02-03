У Дніпрі чоловік ледь не вбив свого друга через ревнощі

Про це повідомили в поліції Дніпра.
Злочин стався 2 лютого в Чечелівському районі Дніпра. 41-річний чоловік напав на свого 37-річного знайомого, бо той начебто залицявся до його співмешканки. Під час бійки нападник схопив монтажний ніж та вдарив свого товариша в шию. Потерпілий вижив, його відправили до лікарні.
Нападник пояснив, що зробив це через ревнощі.
Поліцейські затримали 41-річного чоловіка та оголосили йому про підозру в замаху на вбивство. Слідство триває, вирішується питання про арешт нападника.
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