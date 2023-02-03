У Дніпрі чоловік ледь не вбив свого друга через ревнощі

У Дніпрі сталася бійка через ревнощі.

Про це повідомили в поліції Дніпра.

Злочин стався 2 лютого в Чечелівському районі Дніпра. 41-річний чоловік напав на свого 37-річного знайомого, бо той начебто залицявся до його співмешканки. Під час бійки нападник схопив монтажний ніж та вдарив свого товариша в шию. Потерпілий вижив, його відправили до лікарні.

Нападник пояснив, що зробив це через ревнощі.

Поліцейські затримали 41-річного чоловіка та оголосили йому про підозру в замаху на вбивство. Слідство триває, вирішується питання про арешт нападника.

Читайте також:

Українська

Автор: