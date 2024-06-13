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  • У Дніпрі чоловік безплатно катався у транспорті з посвідченням УБД, яке знайшов на вулиці

У Дніпрі чоловік безплатно катався у транспорті з посвідченням УБД, яке знайшов на вулиці

Сьогодні 13:30
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У Дніпрі чоловік катався у транспорті з вкраденим посвідченням УБД.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік безплатно катався у транспорті з посвідченням УБД, яке знайшов на вулиці

Патрульні виявили у жителя Дніпра посвідчення учасника бойових дій із ознаками підробки.

У ніч на 13 червня, патрульні помітили на проспекті Яворницького чоловіка, що порушував комендантську годину. Громадянина зупинили для перевірки та встановлення особи.

У жителя Дніпра виявили посвідчення учасника бойових дій на ім’я зовсім іншого чоловіка. Згодом порушник зізнався, що знайшов чужі документи на вулиці і вклеїв своє фото, аби пред’являти документ в транспорті для безплатного проїзду.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила вказане посвідчення у присутності свідків. 

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік безплатно катався у транспорті з посвідченням УБД, яке знайшов на вулиціУкраїнська

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