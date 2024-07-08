У Дніпрі четверо поранених через ранковий удар, один із них – важкий

У Дніпрі зросла кількість постраждалих через ракетний обстріл

Кількість поранених у Дніпрі зросла до чотирьох. Одна людина у стані середньої тяжкості, повідомив міський голова Борис Філатов.

Продовжуємо обʼїзд місць сьогоднішніх влучань російських ракет. Спочатку житловий будинок, тепер — СТО. Зараз відомо про 4 поранених. Один — важкий. Людям надають допомогу. Комунальні служби, рятувальники, поліція — всі працюють. Із військовою адміністрацією також постійно на зв’язку, – повідомив мер Дніпра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одного постраждалого в Дніпрі. У місті під удар потрапила СТО, а також пошкоджень зазнала житлова багатоповерхівка.

Найбільше дісталося Кривому Рогу – там 10 загиблих через масований удар. Росіяни поцілили по адмінбудівлі одного із підприємств міста. На місці виникла пожежа.

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