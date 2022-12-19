У Дніпрі через знеструмлення не працюють 63 світлофори

Сьогодні станом на 10:00 через знеструмлення у Дніпрі не працюють 63 світлофорні об’єкти.

Тому нагадуємо водіям, що згідно з правилами дорожнього руху при відключенні світлофора обов’язково слід користуватися знаками пріоритетності. Наближаючись до перехрестя або пішохідного переходу, обов’язково потрібно знизити швидкість та переконатися у безпеці пішоходів та безпеці проїзду перехрестя.

Будьте ввічливими та поважайте інших учасників дорожнього руху! Це стосується і пішоходів!

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