У Дніпрі через ворожий обстріл відбулися зміни у маршрутах громадського транспорту

Відбулися зміни у маршрутах громадського транспорту.

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту транспорту ДМР.

У Дніпрі пролунала серія вибухів, у зв’язку з цим тимчасово внесено зміни в роботу громадського транспорту:

автобус № 113 – змінено схему руху від ЦУМу до вул. Незалежності;

– змінено схему руху від ЦУМу до вул. Незалежності; трамваї №11 тимчасово не курсують;

тимчасово не курсують; тролейбуси «А» та «Б» курсують через просп. Олександра Поля;

курсують через просп. Олександра Поля; тролейбуси №19 курсують до пл. Космічної.

Про відновлення роботи у штатному режимі буде повідомлено додатково.

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