У Дніпрі через ворожий обстріл відбулися зміни у маршрутах громадського транспорту
Відбулися зміни у маршрутах громадського транспорту.
Про це повідомили у пресслужбі Департаменту транспорту ДМР.
У Дніпрі пролунала серія вибухів, у зв’язку з цим тимчасово внесено зміни в роботу громадського транспорту:
- автобус № 113 – змінено схему руху від ЦУМу до вул. Незалежності;
- трамваї №11 тимчасово не курсують;
- тролейбуси «А» та «Б» курсують через просп. Олександра Поля;
- тролейбуси №19 курсують до пл. Космічної.
Про відновлення роботи у штатному режимі буде повідомлено додатково.
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