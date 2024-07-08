У Дніпрі через ворожий обстріл відбулися зміни у маршрутах громадського транспорту - Днепр Инфо
У Дніпрі через ворожий обстріл відбулися зміни у маршрутах громадського транспорту
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Сегодня 11:11

Відбулися зміни у маршрутах громадського транспорту.

Новости Днепра про У Дніпрі через ворожий обстріл відбулися зміни у маршрутах громадського транспорту

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту транспорту ДМР.

У Дніпрі пролунала серія вибухів, у зв’язку з цим тимчасово внесено зміни в роботу громадського транспорту:

  • автобус № 113 – змінено схему руху від ЦУМу до вул. Незалежності;
  • трамваї №11 тимчасово не курсують;
  • тролейбуси «А» та «Б» курсують через просп. Олександра Поля;
  • тролейбуси №19 курсують до пл. Космічної.

Про відновлення роботи у штатному режимі буде повідомлено додатково.

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Новости Днепра про У Дніпрі через ворожий обстріл відбулися зміни у маршрутах громадського транспортуУкраїнська

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