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У Дніпрі через ворожу атаку є зміни в роботі транспорту

Сьогодні 21:54
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У Дніпрі через ракетний удар є зміни у роботі транспорту.

Новости Днепра про У Дніпрі через ворожу атаку є зміни в роботі транспорту

У департаменті транспорту повідомили про зміни у роботі транспорту у зв’язку з пошкодженням мережі внаслідок ворожої атаки:

– трамвайні маршрути № 5 курсуватимуть скороченим маршрутом від ж/м Західний до Залізничного вокзалу;

– трамвайні маршрути № 12 курсуватимуть скороченим маршрутом від вул. Сікорського до заводів.

Нагадаємо, ввечері 28 липня по Дніпру ударили ракетою. За даними МВС, поцілили у багатоповерхівку. Станом на зараз відомо, що троє людей звернулися за допомогою до медиків, але рятувальні роботи тривають. 

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