У Дніпрі через віялові відключення світла знову немає води: адреси

У Дніпрі знову немає води через віялові відключення світла.

Як зазначили, в КП Дніпроводоканал, сблгодні 26 жовтня, через віялові відключення електроенергії зупинено роботу понижувально-насосної станції.

Тому деякі мешканці Дніпра залишилися без води, а саме:

просп. Слобожанський, буд. 40-90,

вул. Богдана Хмельницького, буд. 2-33,

просп. Петра Калнишевського, буд. 1-72,

вул. Батумська, буд. 8-64,

вул. Байкальська, буд. 1, 10, 11,

вул. Квітки Цісик, буд. 1-36,

вул. Тверська, буд. 1-41,

вул. Василя Тютюнніка, буд. 21, 23, 28, 29,

вул. Осіння, буд. 7 -13.

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