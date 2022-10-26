У Дніпрі через віялові відключення світла знову немає води: адреси
У Дніпрі знову немає води через віялові відключення світла.
Як зазначили, в КП Дніпроводоканал, сблгодні 26 жовтня, через віялові відключення електроенергії зупинено роботу понижувально-насосної станції.
Тому деякі мешканці Дніпра залишилися без води, а саме:
просп. Слобожанський, буд. 40-90, вул. Богдана Хмельницького, буд. 2-33, просп. Петра Калнишевського, буд. 1-72, вул. Батумська, буд. 8-64, вул. Байкальська, буд. 1, 10, 11, вул. Квітки Цісик, буд. 1-36, вул. Тверська, буд. 1-41, вул. Василя Тютюнніка, буд. 21, 23, 28, 29, вул. Осіння, буд. 7 -13. Читайте також:
Українська Яна Юхименко
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