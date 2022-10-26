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У Дніпрі через віялові відключення світла знову немає води: адреси

Сьогодні 11:06
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У Дніпрі знову немає води через віялові відключення світла.

Новости Днепра про У Дніпрі через віялові відключення світла знову немає води: адреси

Як зазначили, в КП Дніпроводоканал, сблгодні 26 жовтня, через віялові відключення електроенергії зупинено роботу понижувально-насосної станції.

Тому деякі мешканці Дніпра залишилися без води, а саме:

  •  просп. Слобожанський, буд. 40-90,
  •  вул. Богдана Хмельницького, буд. 2-33,
  •  просп. Петра Калнишевського, буд. 1-72,
  • вул. Батумська, буд. 8-64,
  •  вул. Байкальська, буд. 1, 10, 11,
  • вул. Квітки Цісик, буд. 1-36,
  • вул. Тверська, буд. 1-41,
  • вул. Василя Тютюнніка, буд. 21, 23, 28, 29,
  •  вул. Осіння, буд. 7 -13.

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Новости Днепра про У Дніпрі через віялові відключення світла знову немає води: адресиУкраїнська

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