У Дніпрі через віялові відключення не курсують тролейбуси

У Дніпрі через віялові відключення тягових підстанцій зупинилися деякі тролейбуси.

Про це повідомили в тг-канал Департаменту транспорту та інфраструктури.

Рух тролейбусних маршрутів № 10 та № 12 тимчасово призупинено через віялове вимкнення тягових підстанцій.

Також була затримка у русі тролейбуса № 2 через обрив кронштейна контактної мережі. Бригада енергогосподарства КП “Дніпровський електротранспорт” вже усунула аварію, маршрут курсує за розкладом.

Коли відновиться нормальний рух тролейбусів не уточнюється.

Нагадаємо, у Дніпрі діють екстрені відключення світла.

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