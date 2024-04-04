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У Дніпрі через віялові відключення не курсують тролейбуси

Сьогодні 20:30
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У Дніпрі через віялові відключення тягових підстанцій зупинилися деякі тролейбуси.

Новости Днепра про У Дніпрі через віялові відключення не курсують тролейбуси

Про це повідомили в тг-канал Департаменту транспорту та інфраструктури. 

Рух тролейбусних маршрутів № 10 та № 12 тимчасово призупинено через віялове вимкнення тягових підстанцій.

Також була затримка у русі тролейбуса № 2 через обрив кронштейна контактної мережі. Бригада енергогосподарства КП “Дніпровський електротранспорт” вже усунула аварію, маршрут курсує за розкладом.

Коли відновиться нормальний рух тролейбусів не уточнюється. 

Нагадаємо, у Дніпрі діють екстрені відключення світла.

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