У Дніпрі через віялові відключення не курсують тролейбуси

Про це повідомили в тг-канал Департаменту транспорту та інфраструктури.
Рух тролейбусних маршрутів № 10 та № 12 тимчасово призупинено через віялове вимкнення тягових підстанцій.
Також була затримка у русі тролейбуса № 2 через обрив кронштейна контактної мережі. Бригада енергогосподарства КП “Дніпровський електротранспорт” вже усунула аварію, маршрут курсує за розкладом.
Коли відновиться нормальний рух тролейбусів не уточнюється.
Нагадаємо, у Дніпрі діють екстрені відключення світла.
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