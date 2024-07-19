У Дніпрі через відсутність світла виникли проблеми з водою на низці вулиць: адреси

У Дніпрі через проведення аварійних робіт а також через відсутність світла на низці вулиць виникли проблеми з водопостачанням.

У КП “Дніпроводоканал” повідомили про зниження тиску подачі води у зв’язку з відсутністю електропостачання. Станом на 11:30 проблеми з водою присутні на верхніх поверхах будинків розташованих з адресами:

вул. Будівельників,15-А, 19, 19-А,

вул. Незалежності, 8, 12, 12-А, 14, 14-А, 16, 18, 18-А, 18-Б, 20, 22, 23, 22-А, 24, 27, 28,

просп. Олександра Поля, 104, 106, 106-А, 108, 110,

вул. Алана Шепарда, 3, 3-А, 13-А, 15, 15-А, 18,

вул. Фабрично-заводська, 20, 25, 33-А,

вул. Новокримська, 1, 3, 4, 4-А, 5, 7,

просп. Богдана Хмельницького, 26-А, 28-А, 30, 30-А, 32-А, 34, 36, 38,

вул. Будівельників, 12, 14, 14-А, 14-Б,

вул. Старочумацька, 13,

вул. Батумська, 2 – 7,

вул. Петра Яцика, 6,

вул. Холодильна, 2,

просп. Слобожанський, 95 – 145,

вул. Галини Мазепи, 2;

Запорізьке шосе, 48, 56, 60, 62, 66, 68, 72, 74, 78, 80, 82, 119, 121;

вулиця Комбрига Петрова, 29, 33;

ж/м Тополя-3 буд. 31-Б.

Панікахи, 117, 119, 121;

Окрім цього, через проведення аварійних робіт відсутнє водопостачання у будинках за адресами:

Запорізьке шосе, 60

вул. Ливарна, 6, 11, 13, 15, 17;

вул. Колодязна;

вул. Братів П’ятигорських;

вул. Володимира Вернадського, 35-Н.

вул. Спогадів;

вул. Пристань;

провулок Пристань.

Нагадаємо, у Дніпрі діють графіки відключень світла. Під час припинення електропостачання можливі виникнення проблем з подачею води.

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