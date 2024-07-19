У Дніпрі через відсутність світла виникли проблеми з водою на низці вулиць: адреси
У Дніпрі через відсутність світла виникли проблеми з водою на низці вулиць: адреси
Сьогодні 11:41
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У Дніпрі через проведення аварійних робіт а також через відсутність світла на низці вулиць виникли проблеми з водопостачанням.
У КП “Дніпроводоканал” повідомили про зниження тиску подачі води у зв’язку з відсутністю електропостачання. Станом на 11:30 проблеми з водою присутні на верхніх поверхах будинків розташованих з адресами:
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