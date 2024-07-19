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У Дніпрі через відсутність світла виникли проблеми з водою на низці вулиць: адреси

Сьогодні 11:41
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У Дніпрі через проведення аварійних робіт а також через відсутність світла на низці вулиць виникли проблеми з водопостачанням.

Новости Днепра про У Дніпрі через відсутність світла виникли проблеми з водою на низці вулиць: адреси

У КП “Дніпроводоканал” повідомили про зниження тиску подачі води у зв’язку з відсутністю електропостачання. Станом на 11:30 проблеми з водою присутні на верхніх поверхах будинків розташованих з адресами:

  • вул. Будівельників,15-А, 19, 19-А,
  • вул. Незалежності, 8, 12, 12-А, 14, 14-А, 16, 18, 18-А, 18-Б, 20, 22, 23, 22-А, 24, 27, 28,
  • просп. Олександра Поля, 104, 106, 106-А, 108, 110,
  • вул. Алана Шепарда, 3, 3-А, 13-А, 15, 15-А, 18,
  • вул. Фабрично-заводська, 20, 25, 33-А,
  • вул. Новокримська, 1, 3, 4, 4-А, 5, 7,
  • просп. Богдана Хмельницького, 26-А, 28-А, 30, 30-А, 32-А, 34, 36, 38,
  • вул. Будівельників, 12, 14, 14-А, 14-Б,
  • вул. Старочумацька, 13,
  • вул. Батумська, 2 – 7,
  • вул. Петра Яцика, 6,
  • вул. Холодильна, 2,
  • просп. Слобожанський, 95 – 145,
  • вул. Галини Мазепи, 2;
  • Запорізьке шосе, 48, 56, 60, 62, 66, 68, 72, 74, 78, 80, 82, 119, 121;
  • вулиця Комбрига Петрова, 29, 33;
  • ж/м Тополя-3 буд. 31-Б.
  • Панікахи, 117, 119, 121; 

Окрім цього, через проведення аварійних робіт відсутнє водопостачання у будинках за адресами:

  • Запорізьке шосе, 60
  • вул. Ливарна, 6, 11, 13, 15, 17;
  • вул. Колодязна;
  • вул. Братів П’ятигорських;
  • вул. Володимира Вернадського, 35-Н.
  • вул. Спогадів;
  • вул. Пристань;
  • провулок Пристань.

Нагадаємо, у Дніпрі діють графіки відключень світла. Під час припинення електропостачання можливі виникнення проблем з подачею води. 

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Новости Днепра про У Дніпрі через відсутність світла виникли проблеми з водою на низці вулиць: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через відсутність світла виникли проблеми з водою на низці вулиць: адресиРусский

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