У Дніпрі через відсутність світла на низці вулиць виникли проблеми з водопостачанням: адреси

У деяких жителів Дніпра виникли проблеми з водопостачанням.

В десятках будинків у Дніпрі виникли проблеми з водопостачанням.

За інформацією від КП “Дніпроводоканал” станом на 10:30 у зв’язку з відсутністю електропостачання знижено тиск на верхніх поверхах будинків, розташованих за адресами:

вул. Верстатобудівельників, 3;

вул. Надії Алексєєнко, 100, 104, 104-А, 106;

вул. Робоча, 25, 25-А, 25-Б, 25-В, 59, 65, 162, 164, 166-А, 166-Б;

вул. Братів Горобців, 36, 38, 47, 49, 51, 51-А, 66;

вул. Професора Герасюти, 1;

вул. Артилерійська, 46;

вул. Національної Гвардії, 17, 19;

вул. Володимира Антоновича, 4;

просп. Лесі Українки, 13, 15;

вул. Янгеля, 21, 22;

вул. Будівельників,15-А, 19, 19-А;

вул. Терещенківська, ;

вул. Богомаза, 186, 188, 188-А, 188-Б, 188-Г, 188-Д, 190, 192, 196, 198, 200, 202-А, 204;

Донецьке шосе, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126;

вул. Незалежності, 8, 12, 12-А, 14, 14-А, 16, 18, 18-А, 18-Б, 20, 22, 23, 22-А, 24, 27, 28;

просп. Олександра Поля, 13, 104, 106, 106-А, 108, 110, вул;

вул. Алана Шепарда, 15, 15-А;

вул. Березинська, 23, 23-А, 25, 27, 27-А;

вул. Михайла Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

пров. Крушельницької, 1, 2, 2-Б, 4, 5, 5-А, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

вул. Терещенківська, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 25-А, 26, 27.

Нормативний тиск у будинках буде відновлено у найближчий час.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі через планові роботи знову відключатимуть світло: адреси та графіки.

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