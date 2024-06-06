У Дніпрі через відключення світла знизився тиск подачі води на низці вулиць: адреси

У Дніпрі в черговий раз виникли проблеми з водопостачанням через нестачу електроенергії.

Про зниження тиску подачі води повідомило комунальне підприємство “Дніпроводоканал”. Станом на 11:00 проблеми з водою спостерігаються на верхніх поверхах:

вул. Миколи Міхновського, 2 – 31;

провулок Фестивальний, 1 – 31;

проспекту Миру, 1 – 95;

вул. Березинська, 22 – 61;

вул.Юрія Магалевського, 1 – 15;

провулок Вільний, 2 -12;

вул. Юрія Липи, 1 – 23;

вул. Надії Алексєєнко,104;

вул. Донецьке шосе, 97 – 137;

вул. Калинова, 49, 51, 53, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 82-А, 82-Б, 83, 84 ,85, 88, 88-А, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 100-А, 102, 104, 106, 108, 112;

вул. Галини Мазепи, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71 – А, 73, 74, 74 – А, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 90, 100;

вул. Зразкова, 1 , 1/1 , 1/2 , 3 ,4;

вул. Універсальна, 27, 29;

вул. Янтарна, 32, 34, 40, 42, 44;

провулок Універсальний, 6, 7, 7-А;

вул. Василя Тютюнника, 32;

вул. Василя Макуха, 1, 3, 5, 6, 11.

Крім того, наразі проводяться аварійні роботи по вулиці Генерала Сучкова,2 (селище Олександрівка), внаслідок чого тимчасово зупинено водопостачання селища.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі сьогодні світла буде більше, але не у всіх.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: