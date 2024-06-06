У Дніпрі через відключення світла знизився тиск подачі води на низці вулиць: адреси
У Дніпрі в черговий раз виникли проблеми з водопостачанням через нестачу електроенергії.
Про зниження тиску подачі води повідомило комунальне підприємство “Дніпроводоканал”. Станом на 11:00 проблеми з водою спостерігаються на верхніх поверхах:
вул. Миколи Міхновського, 2 – 31; провулок Фестивальний, 1 – 31; проспекту Миру, 1 – 95; вул. Березинська, 22 – 61; вул.Юрія Магалевського, 1 – 15; провулок Вільний, 2 -12; вул. Юрія Липи, 1 – 23; вул. Надії Алексєєнко,104; вул. Донецьке шосе, 97 – 137; вул. Калинова, 49, 51, 53, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 82-А, 82-Б, 83, 84 ,85, 88, 88-А, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 100-А, 102, 104, 106, 108, 112; вул. Галини Мазепи, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71 – А, 73, 74, 74 – А, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 90, 100; вул. Зразкова, 1 , 1/1 , 1/2 , 3 ,4; вул. Універсальна, 27, 29; вул. Янтарна, 32, 34, 40, 42, 44; провулок Універсальний, 6, 7, 7-А; вул. Василя Тютюнника, 32; вул. Василя Макуха, 1, 3, 5, 6, 11.
Крім того, наразі проводяться аварійні роботи по вулиці Генерала Сучкова,2 (селище Олександрівка), внаслідок чого тимчасово зупинено водопостачання селища.
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