У Дніпрі через відключення світла виникли проблеми з водою на десятках вулиць: адреси
Велика кількість вулиць Дніпра має проблеми з водопостачанням.
Про це повідомляють у Telegram-каналі КП “Дніпроводоканал”.
У зв’язку з проведенням робіт станом на 11:50 припинено водопостачання за адресами:
вул. Савкіна, 6 п.9. вул. Короленка,3-Б вул. Стара Пристань, 113, 115; вул. Далека.
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Також у зв’язку з відключенням світла знижено тиск подачі води за адресами:
вул. Березинська, 10-40; вул. Марії Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11 ,13, 15, 17, 19; провулок Крушельницької,1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10; вул. Терещенківська,2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Донецьке шосе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126; вул. Калинова, 102, 104, 106, 108, 112; вул. Галини Мазепи, 71 – А , 75, 77, 79, 81, 100; вул. Старочумацька, 78 , 80 , 84; вул. Холодильна, 57, 59, 60, 61; вул. Янтарна, 71, 73, 75, 79, 81, 83; вул. Національної Гвардії,17,19; вул. Кожумʼяки, 1, 3,5,7,9,11,17,19; проспект Слобожанський ,63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а, 85; вул. Дарницька,4,7,9,11; проспекту Науки, 100 -124; вул. Калинова, 49, 51, 53, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83; вул. Василя Тютюнника, 32; вул. Універсальна, 27, 29; вул. Янтарна, 32, 34, 40, 42, 44; провулок Універсальний, 6, 7, 7-А; вул. Янгеля, 21, 22; вул. Будівельників,15-А, 19, 19-А; проспект Слобожанський, 143, 145; вул. Старочумацька,13; вул. Батумська, 2 – 7; вул. Петра Яцика, 6; вул. Холодильна, 2; проспект Слобожанський, 95 – 145; вул. Галини Мазепи, 2. вул. Національної Гвардії,17,19; вул. Михайла Міхновського , 2 – 31; провулку Фестивальний , 1 – 31; проспект Миру, 1 – 95; вул. Березинська, 22 – 61; вул. Юрія Магалевського, 1 – 15; провулок Вільний,2 -1 2; вул. Ю.Липи, 1 – 23; вул. Донецьке шосе, 97 – 137; вул. Панікахи, 117, 119, 121; Запорізьке шосе , 82, 119, 121.
Тиск подачі води буде відновлено найближчим часом.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі через проведення планових робіт низка вулиць
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