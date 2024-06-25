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У Дніпрі через відключення світла виникли проблеми з водою на десятках вулиць: адреси

Сьогодні 11:46
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Велика кількість вулиць Дніпра має проблеми з водопостачанням.

Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла виникли проблеми з водою на десятках вулиць: адреси

Про це повідомляють у Telegram-каналі КП “Дніпроводоканал”.

У зв’язку з проведенням робіт станом на 11:50 припинено водопостачання за адресами:

  • вул. Савкіна, 6 п.9.
  • вул. Короленка,3-Б
  • вул. Стара Пристань, 113, 115;
  • вул. Далека.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Також у зв’язку з відключенням світла знижено тиск подачі води за адресами:

  • вул. Березинська, 10-40;
  • вул. Марії Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11 ,13, 15, 17, 19;
  • провулок Крушельницької,1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10;
  • вул. Терещенківська,2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
  • Донецьке шосе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126;
  • вул. Калинова, 102, 104, 106, 108, 112;
  • вул. Галини Мазепи, 71 – А , 75, 77, 79, 81, 100;
  • вул. Старочумацька, 78 , 80 , 84;
  • вул. Холодильна, 57, 59, 60, 61;
  • вул. Янтарна, 71, 73, 75, 79, 81, 83;
  • вул. Національної Гвардії,17,19;
  • вул. Кожумʼяки, 1, 3,5,7,9,11,17,19;
  • проспект Слобожанський ,63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а, 85;
  • вул. Дарницька,4,7,9,11;
  • проспекту Науки, 100 -124;
  • вул.  Калинова, 49, 51, 53, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83;
  • вул. Василя Тютюнника, 32;
  • вул. Універсальна, 27, 29;
  • вул. Янтарна, 32, 34, 40, 42, 44;
  • провулок Універсальний, 6, 7, 7-А;
  • вул. Янгеля, 21, 22;
  • вул. Будівельників,15-А, 19, 19-А;
  • проспект Слобожанський, 143, 145;
  • вул. Старочумацька,13;
  • вул. Батумська, 2 – 7;
  • вул. Петра Яцика, 6;
  • вул. Холодильна, 2;
  • проспект Слобожанський, 95 – 145;
  • вул. Галини Мазепи, 2.
  • вул. Національної Гвардії,17,19;
  • вул. Михайла Міхновського , 2 – 31;
  • провулку Фестивальний , 1 – 31;
  • проспект Миру, 1 – 95;
  • вул. Березинська, 22 – 61;
  • вул. Юрія Магалевського, 1 – 15;
  • провулок Вільний,2 -1 2;
  • вул. Ю.Липи, 1 – 23;
  • вул. Донецьке шосе, 97 – 137;
  • вул. Панікахи, 117, 119, 121;
  • Запорізьке шосе , 82, 119, 121.

Тиск подачі води буде відновлено найближчим часом.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Дніпрі через проведення планових робіт низка вулиць залишиться без світла на весь день

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Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла виникли проблеми з водою на десятках вулиць: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла виникли проблеми з водою на десятках вулиць: адресиРусский

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