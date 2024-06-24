У Дніпрі через відключення світла виникли проблеми з водою на низці вулиць: адреси
На деяких вулицях Дніпра виникли проблеми з водопостачанням.
Про це повідомили у Telegram-каналі КП “Дніпроводоканал”.
У зв’язку з відключенням електропостачання знижено тиск подачі води на верхніх поверхах:
проспект Слобожанський, 40-90; вул. Богдана Хмельницкого, 2-33, 34, 36, 38; проспект Петра Калнишевського, 1-72; вул. Батумська, 8-64; вул. Старочумацька, 1, 10, 11; вул. Квітки Цісик, 1-36; вул. Яскрава, 1-41; вул. Дебальцівська, 21, 23, 28, 29; вул. Осіння, 7-13. вул. Янгеля, 21, 22; вул. Будівельників, 15-А, 19, 19-А. вул. Володимира Антоновича, 4; проспект Лесі Українки, 13, 15; проспект Олександра Поля, 13. вул. Панікахи, 117, 119, 121; Запорізьке шосе, 82, 119, 121.
Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.
Нагадаємо, вчора ми писали, що Укренерго частково
скасувало відключення на 23 червня для Дніпра. Читайте також:
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