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У Дніпрі через відключення світла виникли проблеми з водою на низці вулиць: адреси

Сьогодні 06:30
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На деяких вулицях Дніпра виникли проблеми з водопостачанням.

Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла виникли проблеми з водою на низці вулиць: адреси

Про це повідомили у Telegram-каналі КП “Дніпроводоканал”.

У зв’язку з відключенням електропостачання знижено тиск подачі води на верхніх поверхах:

  • проспект Слобожанський, 40-90;
  • вул. Богдана Хмельницкого, 2-33, 34, 36, 38;
  • проспект Петра Калнишевського, 1-72;
  • вул. Батумська, 8-64;
  • вул. Старочумацька, 1, 10, 11;
  • вул. Квітки Цісик, 1-36;
  • вул. Яскрава, 1-41;
  • вул. Дебальцівська, 21, 23, 28, 29;
  • вул. Осіння, 7-13.
  • вул. Янгеля, 21, 22;
  • вул. Будівельників, 15-А, 19, 19-А.
  • вул. Володимира Антоновича, 4;
  • проспект Лесі Українки, 13, 15;
  • проспект Олександра Поля, 13.
  • вул. Панікахи, 117, 119, 121;
  • Запорізьке шосе, 82, 119, 121.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Нагадаємо, вчора ми писали, що Укренерго частково скасувало відключення на 23 червня для Дніпра.

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Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла виникли проблеми з водою на низці вулиць: адресиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла виникли проблеми з водою на низці вулиць: адресиРусский

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