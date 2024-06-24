У Дніпрі через відключення світла виникли проблеми з водою на низці вулиць: адреси

На деяких вулицях Дніпра виникли проблеми з водопостачанням.

Про це повідомили у Telegram-каналі КП “Дніпроводоканал”.

У зв’язку з відключенням електропостачання знижено тиск подачі води на верхніх поверхах:

проспект Слобожанський, 40-90;

вул. Богдана Хмельницкого, 2-33, 34, 36, 38;

проспект Петра Калнишевського, 1-72;

вул. Батумська, 8-64;

вул. Старочумацька, 1, 10, 11;

вул. Квітки Цісик, 1-36;

вул. Яскрава, 1-41;

вул. Дебальцівська, 21, 23, 28, 29;

вул. Осіння, 7-13.

вул. Янгеля, 21, 22;

вул. Будівельників, 15-А, 19, 19-А.

вул. Володимира Антоновича, 4;

проспект Лесі Українки, 13, 15;

проспект Олександра Поля, 13.

вул. Панікахи, 117, 119, 121;

Запорізьке шосе, 82, 119, 121.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Нагадаємо, вчора ми писали, що Укренерго частково скасувало відключення на 23 червня для Дніпра.

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