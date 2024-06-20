У Дніпрі через відключення світла люди на годину застрягли в ліфті - Днепр Инфо
У Дніпрі через відключення світла люди на годину застрягли в ліфті
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Сегодня 17:12

У Дніпрі люди застрягли в ліфті та пробули там майже годину.

Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла люди на годину застрягли в ліфті

Сьогодні, 20 червня, у будинку 30 на проспекті Героїв мешканці застрягли в ліфті через відключення світла. За цією адресою зараз діють стабілізаційні графіки. Люди пробули там майже годину, чекаючи. поки їх витягне аварійна служба. Про це “dnеpr.info” повідомили самі потерпілі містяни.

Відомо, що аварійна служба вже звільнила їх. Ніхто не постраждав.

Поки ситуація зі світлом не стабілізувалася, містян закликають менше користуватися ліфтами.

Як діяти, якщо ви застрягли в ліфті:

  • Ретельно оглянути кабіну ліфту та знайти кнопку виклику диспетчера або номер аварійно-ліфтової служби. Зазвичай, номер телефону служби є у кожному ліфті.
  • Спробуйте викликати диспетчера та повідомити про проблему, вказавши своє місцеперебування. Якщо диспетчер не відповідає, намагайтеся знайти номер аварійно-ліфтової служби.
  • Якщо номера гарячої лінії немає, телефонуйте сусідам, родичам, батькам, які можуть зʼясувати контакти служби та викликати рятувальників.
  • Ви також можете зателефонувати 101. Інформація про вас надійде оперативним черговим аварійно-рятувальним бригадам вашого району.

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