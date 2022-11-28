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  • У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси

У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси

Сьогодні 12:55
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Сьогодні, 28 листопада, у Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з відключенням електроживлення зупинено ПНС, тому припинено водопостачання:

  • вул. Маршала Малиновського, 6, 26, 34, 44, 60;
  • пров. Любарського, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі немає води

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Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адресиУкраїнська

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