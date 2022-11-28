У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з відключенням електроживлення зупинено ПНС, тому припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.
Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі немає води.
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