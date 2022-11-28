У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси

Сьогодні, 28 листопада, у Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з відключенням електроживлення зупинено ПНС, тому припинено водопостачання:

вул. Маршала Малиновського, 6, 26, 34, 44, 60;

пров. Любарського, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі немає води.

Читайте також:

Українська

Автор: