Сайт Дніпра Новини У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси
Сьогодні, 6 грудня, через відключення світла деякі мешканці Дніпра залишилися без води.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, без води залишилися жителі:
вул. Миколи Міхновського, 2-31; пров. Фестивального, 1-31; просп. Миру, 1-95; вул. Березинської, 22-61; вул. Генерала Захарченко, 1-15; пров. Вільного, 2-12; вул. Усенка, 1-23; вул. Донецьке шосе, 97-137; просп. Слобожанського, 40-90; вул. Богдана Хмельницького, 2-33; просп. Петра Калнишевського, 1-72; вул. Батумської, 8-64; вул. Старочумацької, 1, 10, 11; вул. Квітки Цісик, 1-36, вул. Яскравої, 1-41; вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29; вул. Осінньої, 7-13.
Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.
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