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  • У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси

У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси

Сьогодні 11:21
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Сьогодні, 6 грудня, через відключення світла деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, без води залишилися жителі:

  • вул. Миколи Міхновського, 2-31;
  • пров. Фестивального, 1-31;
  • просп. Миру, 1-95;
  • вул. Березинської, 22-61;
  • вул. Генерала Захарченко, 1-15;
  • пров. Вільного, 2-12;
  • вул. Усенка, 1-23;
  • вул. Донецьке шосе, 97-137;
  • просп. Слобожанського, 40-90;
  • вул. Богдана Хмельницького, 2-33;
  • просп. Петра Калнишевського, 1-72;
  • вул. Батумської, 8-64;
  • вул. Старочумацької, 1, 10, 11;
  • вул. Квітки Цісик, 1-36,
  • вул. Яскравої, 1-41;
  • вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;
  • вул. Осінньої, 7-13.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

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Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адресиУкраїнська

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