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  • У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси

У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси

Сьогодні 11:13
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Сьогодні, 29 листопада, через відключення світла деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, без води залишилися мешканці:

  • просп. Слобожанського, 40-90;
  • вул. Богдана Хмельницького, 2-33;
  • просп. Петра Калнишевського, 1-72;
  • вул. Батумської, 8-64;
  • вул. Байкальської, 1,10,11;
  • вул. Квітки Цісик, 1-36;
  • вул. Яскравої, 1-41;
  • вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;
  • вул. Осінньої, 7-13;
  • просп. Миру, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області запроваджені екстрені відключення світла.  

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Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адресиУкраїнська

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