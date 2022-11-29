У Дніпрі через відключення світла деякі мешканці залишилися без води: адреси

Сьогодні, 29 листопада, через відключення світла деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, без води залишилися мешканці:

просп. Слобожанського, 40-90;

вул. Богдана Хмельницького, 2-33;

просп. Петра Калнишевського, 1-72;

вул. Батумської, 8-64;

вул. Байкальської, 1,10,11;

вул. Квітки Цісик, 1-36;

вул. Яскравої, 1-41;

вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;

вул. Осінньої, 7-13;

просп. Миру, 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області запроваджені екстрені відключення світла.

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