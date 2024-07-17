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У Дніпрі через відключення напруги змінять маршрут три тролейбуси

Вчора 12:36
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У Дніпрі через відключення світла є зміни в роботі транспорту.

Новости Днепра про У Дніпрі через відключення напруги змінять маршрут три тролейбуси

У середу, 17 липня, з 13:00 змінять свій маршрут три тролейбуси, які курсують в бік ж/м Тополя та Сокіл-2. 

Причина – відключення напруги з боку живильної організації. Тому тролейбуси маршрутів №16,19,21 курсують до вул. Технічна (раніше вул. Трудових резервів) без заїзду на ж/м Тополя, ж/м Сокіл.

Нагадаємо, у Дніпрі світла буде менше – відбулися зміни у графіках погодинних відключень.

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