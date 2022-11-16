У Дніпрі через відключення електрики не їздять деякі тролейбуси

У Дніпрі деякі тролейбуси змінили маршрут.

Через відключення тягових підстанцій на ж/м Перемога сьогодні деякі тролейбуси змінили маршрут:

Маршрут №6 скорочено і тимчасово рухається від площі Соборної до провулка Добровольців

Маршрут №12 працює в оперативному режимі, за маршрутом рухається 3 автономні тролейбуси

А от маршрут №10 зупинено повністю до включення електроенергії.

Нагадаємо, вчора росіяни знову атакували енергосистему України. Через це в низці областей діють аварійні відключення електроенергії. За словами ДТЕК, у Дніпрі та області сьогодні діють екстрені відключення. Попередні стабілізаційні графіки не актуальні, а світла може не бути і більше 4 годин.

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