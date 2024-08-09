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  • У Дніпрі через суд хочуть виключити з переліку пам’яток будівлю колишнього лікеро-горілчаного заводу

У Дніпрі через суд хочуть виключити з переліку пам’яток будівлю колишнього лікеро-горілчаного заводу

Сьогодні 13:03
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У Дніпрі одну з історичних споруд хочуть позбавити статусу пам'ятки.

Новости Днепра про У Дніпрі через суд хочуть виключити з переліку пам'яток будівлю колишнього лікеро-горілчаного заводу

Дніпропетровський окружний адміністративний суд прийняв до розгляду позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю “Озерна площа”.

ТОВ звернулося до суду з позовом про визнання протиправним та недійсним включення до переліку пам’яток архітектури виробничої будівлі на вул. Шмідта, 17 (адреса після перейменування: просп. Лесі Українки, 4).

Про це повідомили на сайті обласної адміністрації.

“Дніпропетровським окружним адміністративним судом прийнято до розгляду позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю “Озерна площа” про визнання протиправним та недійсним з моменту прийняття Розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 12.04.1996 № 158-р “Про затвердження Переліку пам’яток архітектури та Дніпропетровської області” у частині включення до додатка до зазначеного розпорядження об’єкта нерухомості, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, будинок 17 (адреса після перейменування: м. Дніпро, просп. Лесі Українки, д. 4), охоронний номер 114 та відкрито провадження у справі № 160/22229/23 у цій частині позовних” — йдеться у повідомленні.

Перше засідання пройде 14 серпня. 

Інших деталей наразі не повідомляють.

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Новости Днепра про У Дніпрі через суд хочуть виключити з переліку пам'яток будівлю колишнього лікеро-горілчаного заводуУкраїнська

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