У Дніпрі через скупчення води на коліях не курсує низка трамваїв

Про це повідомили в департаменті транспорту.
Три вулиці, а саме Західний Шлях, Данила Галицького, Трамвайна – підтопило водою. У Дніпрі сьогодні відлига, тому сніг, який розтанув, додав клопоту містянам.
Через складні погодні умови внесено зміни в роботу трамвайних маршрутів:
Усі маршрути електротранспорту працюють за оперативним розкладом.
Зауважимо, наприкінці листопада трамвайні колії у Дніпрі вже затоплювало водою.
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