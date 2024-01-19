Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі через скупчення води на коліях не курсує низка трамваїв

Сьогодні 12:43
просмотров

У Дніпрі через складні погодні умови не курсують деякі трамваї.

Новости Днепра про У Дніпрі через скупчення води на коліях не курсує низка трамваїв

Про це повідомили в департаменті транспорту. 

Три вулиці, а саме Західний Шлях, Данила Галицького, Трамвайна – підтопило водою. У Дніпрі сьогодні відлига, тому сніг, який розтанув, додав клопоту містянам.

Через складні погодні умови внесено зміни в роботу трамвайних маршрутів:

  • не ходять трамваї №6, №9;
  • трамвай №5 курсує, але тільки до зупинки «Трамвайне депо».

Усі маршрути електротранспорту працюють за оперативним розкладом.

Зауважимо, наприкінці листопада трамвайні колії у Дніпрі вже затоплювало водою. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі через скупчення води на коліях не курсує низка трамваївУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через скупчення води на коліях не курсує низка трамваївРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Скільки коштують однушки у Новокодацькому районі Дніпра: огляд 10 найдешевших квартир (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 13:01
Скільки коштують однушки у Новокодацькому районі Дніпра: огляд 10 найдешевших квартир (ФОТО)

До складу Новокодацького району входить кілька великих житлових масивів. Тут…

У Дніпрі на Донецькому шосе Nissan збив жінку на переході: поліція розшукує свідків ДТП
Новини Дніпра
Сьогодні 13:00
У Дніпрі на Донецькому шосе Nissan збив жінку на переході: поліція розшукує свідків ДТП

Важлива будь-яка інформація!

У Дніпрі пройде незвичайний забіг до Дня закоханих
Новини Дніпра
Сьогодні 12:24
У Дніпрі пройде незвичайний забіг до Дня закоханих

Взяти участь може кожен охочий!

У Дніпрі в січні відключатимуть газ: адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 12:09
У Дніпрі в січні відключатимуть газ: адреси

У Дніпрі в січні вимикатимуть газ.

Наверх