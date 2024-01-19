У Дніпрі через скупчення води на коліях не курсує низка трамваїв

У Дніпрі через складні погодні умови не курсують деякі трамваї.

Про це повідомили в департаменті транспорту.

Три вулиці, а саме Західний Шлях, Данила Галицького, Трамвайна – підтопило водою. У Дніпрі сьогодні відлига, тому сніг, який розтанув, додав клопоту містянам.

Через складні погодні умови внесено зміни в роботу трамвайних маршрутів:

не ходять трамваї №6, №9;

трамвай №5 курсує, але тільки до зупинки «Трамвайне депо».

Усі маршрути електротранспорту працюють за оперативним розкладом.

Зауважимо, наприкінці листопада трамвайні колії у Дніпрі вже затоплювало водою.

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