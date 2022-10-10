У Дніпрі через ризик ракетних обстрілів скоротили кількість транспорту: подробиці

Як повідомили у департаменті транспорту міськради, у Дніпрі тимчасові зміни в роботі громадського транспорту.
Зокрема, зупинена робота тролейбусних маршрутів №№ 17 та 20, автобусних маршрутів №№ 18 та 134. Увесь транспорт, що обслуговує лівобережну частину міста, працює в оперативному режимі без дотримання інтервалів відправлення.
Через ризик ракетних обстрілів та значне зменшення кількості пасажирів до кінця доби буде зменшено кількість рухомого складу.
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