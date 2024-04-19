У Дніпрі через ракетний обстріл кардинальні зміни у русі транспорту

У Дніпрі через ракетний обстріл на Вокзальну площу не курсує транспорт.

Станом на 10 ранку маршрути громадського транспорту курсують без заїзду до пл. Вокзальної, повідомили в департаменті транспорту.

Трамвайні маршрути:

— № 11 та 15 — до вул. Львівської;

— № 1 — до площі Старомостової.

Тролейбусні маршрути:

— № 5 — до станції метро «Металургів»;

— «Б» — через вулицю Степана Бандери, без заїзду до Залізничного вокзалу.

Змінилися кінцеві зупинки автобусних маршрутів:

— № 32 — перехрестя вул. Привокзальної та просп. Дмитра Яворницького;

— № 141 — зупинка «вул. Львівська»;

— № 152, 155 та 60 — перехрестя вул. Шмідта та просп. Дмитра Яворницького;

— № 111 — пл. Старомостова (поруч з тупиком маршруту № 125);

— № 109 — перехрестя вул. Пастера та просп. Дмитра Яворницького;

— № 86 — перехрестя вул. Львівської та просп. Сергія Нігояна;

— № 73 — перехрестя просп. Л. Українки та вул. Львівської;

— № 101-А — перехрестя вул. С. Бандери та просп. Дмитра Яворницького;

— № 7-К — пл. Старомостова (навпроти трамвайної зупинки).

Задля підвезення пасажирів залізничного сполучення подовжено маршрути громадського транспорту до станції метро «Металургів»:

— тролейбус № 5;

— автобус № 146-А. У напрямку центру курсує за схемою: станція метро «Металургів» — просп. Нігояна — просп. Лесі Українки — вул. Степана Бандери — просп. Яворницького і далі за кільцевим маршрутом;

— автобус № 146-Б. У напрямку вул. Незалежності рухається за схемою: станція метро «Металургів» — просп. Мазепи — просп. Металургів — вул. Криворізька — вул. Макарова – вул. Незалежності і далі за кільцевим маршрутом.

Посилено трамвайні маршрути № 5 та № 6.

Крім того, для підвезення пасажирів залізничного сполучення введено додатковий автобусний маршрут, який курсуватиме від залізничної станції «Ніжньодніпровськ» (вул. Каруни) до пл. Старомостової. Інтервал руху відповідатиме прибуттю приміських пасажирських потягів.

Про зміни руху транспорту повідомлять додатково.

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