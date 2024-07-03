У Дніпрі через ракетну атаку пошкоджено шість навчальних закладів

У ГумДепі Дніпра повідомили про наслідки ранкової ракетної атаки на Дніпро. На жаль, через обстріли знову пошкоджені навчальні заклади.
На території школи 84 і садочку 235 впали уламки. Діти і працівники садка були в укритті, тому ніхто не постраждав.
У дитячих садках №105 і 197 також є руйнування: у 105 – пошкоджено фурнітуру вікон, а у 197 – тріснуло декілька вікон
Ліцей 120 – вибито вікна їдальні і коридору. Гімназія 89 – пошкоджено вікна.
Співробітники департаменту виїхали на місця пошкодження, для зʼясування наслідків та пошкоджень, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зранку 3 липня ворог атакував Дніпро ракетами та ударними дронами. На жаль, відомо про трьох загиблих, ще 18 людей, серед яких дитина, постраждали.
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