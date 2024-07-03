У Дніпрі через ракетну атаку пошкоджені три лікарні

Внаслідок ранкової ракетної атаки у Дніпрі постраждали три медзаклади.

Міський голова Борис Філатов розповів, що у одній з лікарень уламок залетів до приміщення дитячої реанімації. На щастя, ніхто не постраждав. Також є пошкодження в одній з амбулаторій, в іншій лікарні сталося загоряння приміщення архіву.

Про це Борис Філатов розповів у телемарафоні “Єдині новини”.

Він також додав, що у місті пошкоджені торгово-розважальний центр, десятки автомобілів, вибиті вікна у двох школах і трьох дитсадках.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на ворожу атаку по Дніпру. Він повідомив, що зараз вже відомо про 5 загиблих внаслідок удару. 34 люди, серед яких дитина постраждали. На місці обстрілу працюють ДСНС та рятувальники, які допомагають постраждалим. Президент також додав, що зупинили російський терор можуть сучасні системи ППО та далекобійність зброї.

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