У Дніпрі через проведення аварійних робіт жителі низки вулиць залишились без води: адреси
На низці вулиць Дніпра припинено водопостачання будинків.
У зв’язку із проведенням аварійних робіт припинено водопостачання деяких вулиць.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Без води залишилися мешканці будинків, розташованих за адресами:
проспект Петра Калнишевського, 36-72; вул. Михайла Комарова; вул. Ізмайлівська; вул. Артилерійська; вул. Професора Герасюти; вул. Театральна; вул. Богданова; вул. Національної Гвардії; вул. Робоча; вул. Братів Горобців; вул. Надії Алексєєнко; селище Олександрівка.
Окрім цього, у зв’язку із відсутністю електропостачання станом на 09:30 знижено тиск подачі води будинків, розташованих за адресами:
проспект Богдана Хмельницького, 34, 36, 38; вулиця Будівельників, 12, 14, 14-А, 14-Б; вул. Фабрично-заводська, 3, 3-А, 18; проспект Олександра Поля, 104, 106, 106-А, 108, 110; вул. Алана Шепарда, 13, 15, 15-А; вул. Незалежності, 8, 10, 12-А, 14, 14-А, 16, 18-А, 18-Б, 20, 22, 22-А, 23, 24, 25, 27, 28, 30; вул. Фабрично-заводська, 20; вул. Новокримська, 1, 3, 4,4-А, 5, 7; проспект Богдана Хмельницького, 26-А, 28-А, 30, 30-А, 32-А.
Нагадаємо, у Дніпрі в п’ятницю 26 липня протягом усієї доби
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