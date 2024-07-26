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У Дніпрі через проведення аварійних робіт жителі низки вулиць залишились без води: адреси

Сьогодні 09:39
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На низці вулиць Дніпра припинено водопостачання будинків.

Новости Днепра про У Дніпрі через проведення аварійних робіт жителі низки вулиць залишились без води: адреси

У зв’язку із проведенням аварійних робіт припинено водопостачання деяких вулиць. 

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”. 

Без води залишилися мешканці будинків, розташованих за адресами:

  • проспект Петра Калнишевського, 36-72;
  • вул. Михайла Комарова;
  • вул. Ізмайлівська;
  • вул. Артилерійська;
  • вул. Професора Герасюти;
  • вул. Театральна;
  • вул. Богданова;
  • вул. Національної Гвардії;
  • вул. Робоча;
  • вул. Братів Горобців;
  • вул. Надії Алексєєнко;
  • селище Олександрівка.

Окрім цього, у зв’язку із відсутністю електропостачання станом на 09:30 знижено тиск подачі води будинків, розташованих за адресами:

  • проспект Богдана Хмельницького, 34, 36, 38;
  • вулиця Будівельників, 12, 14, 14-А, 14-Б;
  • вул. Фабрично-заводська, 3, 3-А, 18;
  • проспект Олександра Поля, 104, 106, 106-А, 108, 110;
  • вул. Алана Шепарда, 13, 15, 15-А;
  • вул. Незалежності, 8, 10, 12-А, 14, 14-А, 16, 18-А, 18-Б, 20, 22, 22-А, 23, 24, 25, 27, 28, 30;
  • вул. Фабрично-заводська, 20;
  • вул. Новокримська, 1, 3, 4,4-А, 5, 7;
  • проспект Богдана Хмельницького, 26-А, 28-А, 30, 30-А, 32-А.

Нагадаємо, у Дніпрі в п’ятницю 26 липня протягом усієї доби застосовуватимуть графіки відключень світла.

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