У Дніпрі через проведення аварійних робіт жителі низки вулиць залишились без води: адреси

На низці вулиць Дніпра припинено водопостачання будинків.

У зв’язку із проведенням аварійних робіт припинено водопостачання деяких вулиць.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Без води залишилися мешканці будинків, розташованих за адресами:

проспект Петра Калнишевського, 36-72;

вул. Михайла Комарова;

вул. Ізмайлівська;

вул. Артилерійська;

вул. Професора Герасюти;

вул. Театральна;

вул. Богданова;

вул. Національної Гвардії;

вул. Робоча;

вул. Братів Горобців;

вул. Надії Алексєєнко;

селище Олександрівка.

Окрім цього, у зв’язку із відсутністю електропостачання станом на 09:30 знижено тиск подачі води будинків, розташованих за адресами:

проспект Богдана Хмельницького, 34, 36, 38;

вулиця Будівельників, 12, 14, 14-А, 14-Б;

вул. Фабрично-заводська, 3, 3-А, 18;

проспект Олександра Поля, 104, 106, 106-А, 108, 110;

вул. Алана Шепарда, 13, 15, 15-А;

вул. Незалежності, 8, 10, 12-А, 14, 14-А, 16, 18-А, 18-Б, 20, 22, 22-А, 23, 24, 25, 27, 28, 30;

вул. Фабрично-заводська, 20;

вул. Новокримська, 1, 3, 4,4-А, 5, 7;

проспект Богдана Хмельницького, 26-А, 28-А, 30, 30-А, 32-А.

Нагадаємо, у Дніпрі в п’ятницю 26 липня протягом усієї доби застосовуватимуть графіки відключень світла.

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