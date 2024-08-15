У Дніпрі через проведення аварійних робіт припинено водопостачання низки будинків: адреси

Деякі жителі Дніпра залишились без води.

У Дніпрі окрім запланованих робіт виникли й аварійні, повідомляють в КП “Дніпроводоканал”.

Станом на 11:00 проводяться аварійні роботи по узвіз Кодацький, 83, у зв’язку із цим припинено водопостачання:

узвіз Кодацький;

провулок Землеробський;

вулиця Переяславська;

провулок Мандриківський.

Також через проведення аварійних робіт працівниками Теплоенерго на ТРП знижено тиск на верхніх поверхах будинків розташованих за адресами:

вулиця Незалежності, 8, 12, 12-А, 14, 14-А, 16, 18, 18-А, 18-Б, 20, 22, 23, 22-А, 24, 27, 28;

проспект Олександра Поля, 104, 106, 106-А, 108, 110;

вулиця Алана Шепарда, 15, 15-А.

Нагадаємо, сьогодні, 15 серпня, вночі розпочався масштабний ремонт водопроводу. Зі вчорашнього вечора на лівому березі Дніпра частина будинків вже залишилась без води. Повного списку адрес, за якими буде відсутня вода наразі немає. Окрім лівого берега, обмеження передбачаються в ж/м Придніпровськ та селищах: Ігрень, Одинковка, Олександрівка.

У КП “Дніпроводоканал” повідомили жителів міста Новомосковськ про те, що сьогодні існує можливість зниження тиску, а завтра, 16 серпня, ймовірна повна відсутність водопостачання на деяких вулицях (списку адрес не надали).

Керівництво КП «Дніпроводоканал» вибачається за тимчасові незручності та рекомендує споживачам створити необхідний запас питної води на термін проведення аварійно – відновлювальних робіт, – йдеться у дописі “Дніпроводоканалу”.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі у низці квартир вимкнуть світло через ремонтні роботи.

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