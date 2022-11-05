У Дніпрі через пожежу на електропідстанції жителі двох масивів сидять без світла (ВІДЕО)

У Дніпрі горить електропідстанція.

У суботу, 5 листопада, мешканці правого берегу повідомили про сильну пожежу в одному із районів. Виявилося, що у Дніпрі на одній із електропідстанцій сталася пожежа.

Очевидці повідомляються, що в районі Діївки спалахнув трансформатор. Наразі там масштабна пожежа. Рятувальники приборкують вогонь.

Через пожежу частина мешканців житлового масиву Західний та Діївки без світла. Попередньо, пожежа сталася без несправність, прильотів не було.

Чекаємо на офіційну інформацію від рятувальників.

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