У Дніпрі через порив дротів деякі тролейбуси спізнюються, а трамваї змінили маршрут

У Дніпрі виникли незначні проблеми з роботою електротранспорту.

У Дніпрі через обрив дротів затримується рух тролейбусів №6, 10, 16, 21, які курсують проспектом Дмитра Яворницького у напрямку проспекту Науки. Також призупинили рух трамвая №1 та тролейбуса А, повідомили у департаменті транспорту міськради.

Тролейбуси №16 та №21 курсують від вулиці Технічної до УДУНТ, а 6 та 10 — до вулиці Героїв Крут.

Трамвай №1 від площі Вокзальної до центру йде за маршрутом №7.

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