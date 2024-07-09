Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі через порив дротів деякі тролейбуси спізнюються, а трамваї змінили маршрут

У Дніпрі через порив дротів деякі тролейбуси спізнюються, а трамваї змінили маршрут

Сьогодні 12:19
просмотров

У Дніпрі виникли незначні проблеми з роботою електротранспорту.

Новости Днепра про У Дніпрі через порив дротів деякі тролейбуси спізнюються, а трамваї змінили маршрут

У Дніпрі через обрив дротів затримується рух тролейбусів №6, 10, 16, 21, які курсують проспектом Дмитра Яворницького у напрямку проспекту Науки. Також призупинили рух трамвая №1 та тролейбуса А, повідомили у департаменті транспорту міськради.

Тролейбуси №16 та №21 курсують від вулиці Технічної до УДУНТ, а 6 та 10 — до вулиці Героїв Крут.

Трамвай №1 від площі Вокзальної до центру йде за маршрутом №7.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі через порив дротів деякі тролейбуси спізнюються, а трамваї змінили маршрутУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через порив дротів деякі тролейбуси спізнюються, а трамваї змінили маршрутРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Викрадали телефони з моргу: у Дніпрі викрили цинічних шахраїв, які крали гроші в полеглих військових
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:23
    Викрадали телефони з моргу: у Дніпрі викрили цинічних шахраїв, які крали гроші в полеглих військових

    У Дніпрі викрили цинічних аферистів, які наживалися на загиблих військових.

    Де у Дніпрі можна набрати воду, якщо її нема через відключення світла: адреси і мапа
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:54
    Де у Дніпрі можна набрати воду, якщо її нема через відключення світла: адреси і мапа

    Мешканцям Дніпра нагадали, де у місті можна набрати технічну воду.

    У Дніпрі дитина з’їла під час прогулянки гриб з газону та отруїлася
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:03
    У Дніпрі дитина з’їла під час прогулянки гриб з газону та отруїлася

    У Дніпрі маленька дитина наїлася грибами невідомого походження.

    Залишили на городі роздертого кота: передмістя Дніпра тероризують лисиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:37
    Залишили на городі роздертого кота: передмістя Дніпра тероризують лисиці

    В Обухівці фіксують нашестя лисиць.

    Наверх