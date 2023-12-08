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  • У Дніпрі через погодні умови є зміни у роботі громадського транспорту: не чекайте дарма

У Дніпрі через погодні умови є зміни у роботі громадського транспорту: не чекайте дарма

Сьогодні 09:19
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі через погодні умови є зміни у роботі громадського транспорту: не чекайте дарма

Сьогодні, 8 грудня, у Дніпрі через погодні умови є зміни у роботі громадського транспорту.

Так, тролейбуси та маршрутки №7К, 32К, 48К, 75К, 109К курсують з відхиленням від розкладу.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Також відкрито рух трамваїв №17 та №12 через площу Десантників. 

Крім того, у зв’язку з аварійним ремонтом трамвайного переїзду на перехресті просп. Дмитра Яворницького та вул. Михайла Грушевського є зміни у роботі електротранспорту:

  • трамвайний маршрут №1 призупинить рух, натомість відновиться робота трамвая №7 «Вокзал – УДУНТ»;
  • працюватиме тимчасовий тролейбусний маршрут №1-К («Вокзал – площа Героїв Майдану»).

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом! 

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Новости Днепра про У Дніпрі через погодні умови є зміни у роботі громадського транспорту: не чекайте дармаУкраїнська

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