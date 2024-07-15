У Дніпрі через планові роботи без світла залишаться десятки вулиць: адреси

Частина Дніпра буде без світла майже весь день.

У зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК десятки вулиць у Дніпрі залишаться без подачі електроенергії майже на весь день.

Список адрес опублікували на порталі міськради.

З 08:00 до 20:00 буде зупинено електропостачання будинків, розташованих за адресами:

вул. Зоологічна: 1, 2, 2-А, 3-13, 14-А, 15-30;

вул. Зустрічна: 3, 5, 7-20, 82;

вул. Каховська: 11-23 (непарні);

вул. Квітнева: 1, 3-20, 20-А;

вул. Марганцевська: 7, 9-20;

вул. Мирна: 1-29 (непарні);

вул. Серпнева: 2-6;

вул. Сурська: 1-29;

вул. Чаплина Балка: 1-22, 24;

вул. Чорноморська: 1, 2-Д, 3-7, 8-А, 9-12, 13-А, 14-20, 21-А, 22-27, 29, 30-А;

вул. Агрономічна: 1-11, 13-19 (непарні);

вул. Березнева: 7-21 (непарні);

вул. Відрадна: 1-8, 10-13;

вул. Віктора Гошкевича: 1-6, 7-А, 8-22;

вул. Волоська: 1-14;

вул. Петра Розумного: 1-А, 2-8, 10-16 (парні);

вул. Дніпровська: 1-11, 12-А, 13-20, 21-А, 22;

вул. Естонська: 1-24;

вул. Ігоря Ветрогонова: 1-14, 15-А, 16-27, 29, 31;

вул. Квартальна: 38-А;

вул. Козака Мамая: 1-Б, 2-А, 3, 5-А, 7-А, 9-А, 11, 13, 15, 17-А, 19-А, 21-А, 23-А, 25, 27-А, 29, 31, 33-Б;

вул. Костянтинівська: 1-11, 12-А, 13-16, 18;

вул. Монтажна: 1-22, 23-А, 24-73;

вул. Моцарта: 1-14;

вул. Муравська: 1-8, 10-16;

вул. Олександри Риндовської: 1-4, 5-А, 6-39, 40-66, 67-А, 68-80, 82-92, 94-118 (непарні);

вул. Павла Тичини: 1, 3, 5, 7;

вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15-Б, 17, 19, 21;

вул. Перемоги: 1-А, 2-53, 54-А, 55-94, 95-А, 96-112, 114-132 (непарні), 134-Б, 136-198 (парні);

вул. Печерська: 1, 2, 3-А, 4-7, 9-17 (непарні);

вул. Привільна: 1-3, 4-А, 5, 7, 9-22, 22-А;

вул. Самотканська: 1-14;

вул. Серпнева: 1-7, 9, 11-А, 13, 13-А, 15-А, 17-29 (непарні);

вул. Смілянська: 1-9 (непарні);

вул. Солідарна: 1-А, 3, 4-А, 5-15 (непарні);

вул. Солонянська: 1-А, 2-22;

вул. Софіївська: 18;

вул. Старицького: 3, 5-22;

вул. Старова: 1-22;

вул. Сурська: 1-30, 32-38, 39-А, 40-96, 98-117, 119-129, 131-143 (непарні);

вул. Філатова: 1-5, 7;

вул. Фредеріка Шопена: 1-14;

вул. Чаплина Балка: 1-11, 12-А, 13-22, 24;

вул. Шпакова: 1, 2, 3-А, 4-10, 11-А, 12, 12А, 13, 14, 15-А, 16-20, 21-А, 22-30 (парні);

ж/м Тополя-1, пров. Аккерманський: 1, 2-А, 3-9, 11, 13, 123;

пров. Студентський: 1-15, 17, 19.

Слідкувати відключеннями світла можна в Telegram-каналі ЦЕК.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, як вимикатимуть світло у Дніпрі 15 липня: графіки відключень.

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