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  • У Дніпрі через ожеледь автобус скотився вниз на крутому схилі, а на зупинках величезні черги (ВІДЕО)

У Дніпрі через ожеледь автобус скотився вниз на крутому схилі, а на зупинках величезні черги (ВІДЕО)

Сьогодні 11:58
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Через негоду в Дніпрі транспортний колапс.

Увесь ранок через крижаний дощ у Дніпрі проблеми з транспортом. Маршрутки та габаритні автобуси заносить на дорогах, а один із них скотився вниз проспектом. На щастя, ніхто не постраждав та водій не врізався в інші автівки. 

Через проблеми із транспортом на зупинках утворилися кілометрові черги. Люди по декілька годин чекали на маршрутки. Багато хто так і не зміг поїхати по справам.

Новости Днепра про У Дніпрі через ожеледь автобус скотився вниз на крутому схилі, а на зупинках величезні черги (ВІДЕО)

Новости Днепра про У Дніпрі через ожеледь автобус скотився вниз на крутому схилі, а на зупинках величезні черги (ВІДЕО)

Нагадаємо, через ожеледицю на проспекті Гагаріна автобус перекрив дорогу, а на Крутогірному узвозі встановили рекорд за кількістю ДТП.

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Новости Днепра про У Дніпрі через ожеледь автобус скотився вниз на крутому схилі, а на зупинках величезні черги (ВІДЕО)Українська

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