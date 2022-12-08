У Дніпрі через ожеледь автобус скотився вниз на крутому схилі, а на зупинках величезні черги (ВІДЕО)

Увесь ранок через крижаний дощ у Дніпрі проблеми з транспортом. Маршрутки та габаритні автобуси заносить на дорогах, а один із них скотився вниз проспектом. На щастя, ніхто не постраждав та водій не врізався в інші автівки.
Через проблеми із транспортом на зупинках утворилися кілометрові черги. Люди по декілька годин чекали на маршрутки. Багато хто так і не зміг поїхати по справам.
Нагадаємо, через ожеледицю на проспекті Гагаріна автобус перекрив дорогу, а на Крутогірному узвозі встановили рекорд за кількістю ДТП.
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