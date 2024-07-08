У Дніпрі через обстріл 8 липня пошкоджено 10 багатоповерхівок та 2 гуртожитки

У Дніпрі через обстріл пошкоджено 10 багатоповерхівок.

Унаслідок чергової ракетної атаки на Дніпро, станом на 14:00 8 липня, пошкоджено 10 багатоквартирних будинків та 2 гуртожитки.

За інформацією департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради, ушкоджень зазнали 6 будинків ОСББ. За попереднім підрахунком, у них вибито більше ніж 50 вікон. Є і локальні пошкодження фасадів уламками.

Одна з багатоповерхівок ОСББ постраждала найбільше. У ній зафіксовано пошкодження покрівлі та технічного поверху. Понівечено ліфтове обладнання.

Ще 4 багатоквартирні будинки та 2 гуртожитки, що на балансі департаменту житлового господарства Дніпровської міськради, постраждали від ракетного обстрілу. За попередніми даними, там вибито 40 вікон. На місці працюють представники КП «Жилсервіс-5». Вибиті шибки вже затягують OSB-плитами або плівкою.

Читайте також:

Українська

Автор: