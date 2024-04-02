У Дніпрі через нічну шахедну атаку постраждали 4 будинки (ФОТО)

Відновлювальні роботи вже проводять!

Через нічну шахедну атаку у Дніпрі на житловому масиві Придніпровськ постраждали 4 будинки: 2 – комунальної власності, ще 2 — ОСББ та ЖБК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що у будинках комунальної власності пошкоджені вікна у під’їздах (на сходових клітинах).

На місці перебувають працівники КП «Жилсервіс-5». Вибиті вікна вже закривають плівкою та знімають заміри. Після буде замовлено та встановлено нові металопластикові, – зазначили у міськраді.

У будинках ОСББ та ЖБК пошкоджено 5 квартирних вікон та 1 вікно у місці загального користування.

Замірники вже працюють. Нові металопластикові конструкції у всіх постраждалих від атак будинках у Дніпрі встановлюють коштом міського бюджету, – додали у міській раді.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину БПЛА. Сили ППО знищили над областю 9 шахедів – в Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам’янському районах. Через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили. Також пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина. Ніхто не постраждав.

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