Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі через нічну шахедну атаку постраждали 4 будинки (ФОТО)

Сьогодні 13:50
просмотров

Відновлювальні роботи вже проводять!

Новости Днепра про У Дніпрі через нічну шахедну атаку постраждали 4 будинки (ФОТО)

Через нічну шахедну атаку у Дніпрі на житловому масиві Придніпровськ постраждали 4 будинки: 2 – комунальної власності, ще 2 — ОСББ та ЖБК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що у будинках комунальної власності пошкоджені вікна у під’їздах (на сходових клітинах).

На місці перебувають працівники КП «Жилсервіс-5». Вибиті вікна вже закривають плівкою та знімають заміри. Після буде замовлено та встановлено нові металопластикові, – зазначили у міськраді.

Новости Днепра про У Дніпрі через нічну шахедну атаку постраждали 4 будинки (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі через нічну шахедну атаку постраждали 4 будинки (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі через нічну шахедну атаку постраждали 4 будинки (ФОТО)

У будинках ОСББ та ЖБК пошкоджено 5 квартирних вікон та 1 вікно у місці загального користування.

Замірники вже працюють. Нові металопластикові конструкції у всіх постраждалих від атак будинках у Дніпрі встановлюють коштом міського бюджету, – додали у міській раді.

Новости Днепра про У Дніпрі через нічну шахедну атаку постраждали 4 будинки (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі через нічну шахедну атаку постраждали 4 будинки (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі через нічну шахедну атаку постраждали 4 будинки (ФОТО)

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину БПЛА. Сили ППО знищили над областю 9 шахедів – в Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам’янському районах. Через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили. Також пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина. Ніхто не постраждав.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі через нічну шахедну атаку постраждали 4 будинки (ФОТО)Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпровському районі знайшли чоловіка, якого на плоту течією віднесло в інше село
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:11
    У Дніпровському районі знайшли чоловіка, якого на плоту течією віднесло в інше село

    У Дніпровському районі врятували чоловіка, якого віднесло на плоту в…

    Звідки беруться пилові бурі та як вони впливають на якість повітря у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:02
    Звідки беруться пилові бурі та як вони впливають на якість повітря у Дніпрі

    Кілька днів тому в пустелі Сахара піднялась пилова буря. Вітром…

    У Дніпрі два дні поспіль температура повітря б’є багаторічні рекорди
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:17
    У Дніпрі два дні поспіль температура повітря б’є багаторічні рекорди

    У Дніпрі знову зафіксували температурний рекорд.

    У Дніпрі медики МСЕК вимагали хабарі у поранених військовослужбовців під час оформлення груп інвалідності
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:51
    У Дніпрі медики МСЕК вимагали хабарі у поранених військовослужбовців під час оформлення груп інвалідності

    У Дніпрі медики МСЕК систематично вимагали хабарі під час оформлення…

    Наверх