У Дніпрі через горе-паркувальника містянам не могли відновити електропостачання

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У Дніпрі через горе-паркувальника енергетики не могли відновити електропостачання у квартири містян.

Так, як повідомляють дніпряни у соціальних мережах, днями в одному з дворів згорів трансформатор, але відремонтувати його енергетики не змогли через… припаркований автомобіль, який заблокував доступ до пошкодженого обладнання.

У результаті довелося викликати інспекторів із паркування та шукати водія. Чоловіка знайшли, з ним провели бесіду, він переставив авто, а енергетики змогли відремонтувати трансформатор.

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