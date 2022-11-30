У Дніпрі через горе-паркувальника містянам не могли відновити електропостачання

У Дніпрі через горе-паркувальника енергетики не могли відновити електропостачання у квартири містян.
Так, як повідомляють дніпряни у соціальних мережах, днями в одному з дворів згорів трансформатор, але відремонтувати його енергетики не змогли через… припаркований автомобіль, який заблокував доступ до пошкодженого обладнання.
У результаті довелося викликати інспекторів із паркування та шукати водія. Чоловіка знайшли, з ним провели бесіду, він переставив авто, а енергетики змогли відремонтувати трансформатор.
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