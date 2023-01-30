У Дніпрі автохама оштрафували через допис в соцмережах

Як повідомили в патрульній поліції, днями в одному з телеграм-каналів Дніпра опублікували фото, на якому було видно, як водій автомобіля Toyota грубо порушив правила дорожнього руху.
Чоловік припаркував свій транспортний засіб на зупинці громадського транспорту й пішов у справах. Водночас, за словами очевидців, авто заважало водіям автобусів висаджувати пасажирів на зупинці.
Патрульні згодом виявили порушника і притягли його до відповідальності, склавши відповідну постанову. Тепер порушник сплатить штраф.
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