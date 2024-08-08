У Дніпрі через демонтаж аварійних конструкцій будинку, в який влучила ракета, перенесуть зупинку на площі Вокзальній

У Дніпрі розпочнуть реконструкцію будинку на Вокзальній площі, який раніше постраждав внаслідок обстрілу в квітні 2024 року. Почнуть з демонтажу аварійних конструкцій. Як повідомили в Департаменті транспорту, через це, з 9 серпня 2024 року буде перенесено зупинку трамваїв №1, «Ретро» та тролейбусів «Б» та розміщено в районі пл. Вокзальна, 2.
Попередньо, роботи триватимуть до кінця року. Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Дніпрі планують на декілька місяців перекрити проїзну частину на Вокзальній площі.
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