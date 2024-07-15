У Дніпрі через аварійні роботи деякі вулиці залишилися без води: адреси

У Telegram-каналі КП “Дніпроводоканал” повідомили про проведення аварійних робіт, у зв’язку з цим припинено водопостачання будинків, розташованих за адресами:
Окрім цього, у міськраді повідомляють, що у зв’язку з відключенням електропостачання станом на 10:00 знижено тиск подачі води на верхніх поверхах будинків, розташованих за адресами:
UPD: о 10:35 КП “Дніпроводоканал” повідомив про проведення робіт по вулиці Глиняна, 36. Припинено водопостачання вулиць:
Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі графіки відключень діятимуть протягом усієї доби. Станом на 10:30 застосовуються відключення споживачів 1, 2 та 5 черги абонентів ЦЕК.
Також, ми повідомляли про те, що у Дніпрі через планові роботи майже на весь день без світла залишаться десятки вулиць.
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