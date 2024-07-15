У Дніпрі через аварійні роботи деякі вулиці залишилися без води: адреси

Деякі вулиці Дніпра залишились без водопостачання.

У Telegram-каналі КП “Дніпроводоканал” повідомили про проведення аварійних робіт, у зв’язку з цим припинено водопостачання будинків, розташованих за адресами:

вул. Терещенківська, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Донецьке шосе, 124;

провулок Крушельницької;

вул. Гідропаркова, 3;

провулок Парусний, 10, 10-Д;

вул. Окружна.

Окрім цього, у міськраді повідомляють, що у зв’язку з відключенням електропостачання станом на 10:00 знижено тиск подачі води на верхніх поверхах будинків, розташованих за адресами:

Запорізьке шосе, 82, 119, 121,

вул. Комбрига Петрова, 29, 33,

ж/м Тополя-3, буд. 31-Б,

вул. Панікахи, 117, 119, 121.

UPD: о 10:35 КП “Дніпроводоканал” повідомив про проведення робіт по вулиці Глиняна, 36. Припинено водопостачання вулиць:

Глиняна;

Григорія Омельченка;

Миколи Різоля;

Ганни Швидко;

Миколи Гвоздя;

узвіз Близнюківський.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпрі графіки відключень діятимуть протягом усієї доби. Станом на 10:30 застосовуються відключення споживачів 1, 2 та 5 черги абонентів ЦЕК.

Також, ми повідомляли про те, що у Дніпрі через планові роботи майже на весь день без світла залишаться десятки вулиць.

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